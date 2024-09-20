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Норвегія укріплює кордон з Росією

Таким чином Норвегія готується до можливої хвилі мігрантів з Росії.

Норвегія укріплює кордон з Росією
Єдиниц прикордонний пункт на кордоні Норвегії з Росією
Фото: Kristin Humstad / NRK

Норвегія планує посилити заходи безпеки на єдиному прикордонному пункті з Росією.

Про це повідомляє NRK.

Директор з питань готовності до надзвичайних ситуацій з поліції Норвегії Тоне Ванген повідомив, що у світлі ситуації з політикою безпеки в поєднанні з постійним технологічним розвитком було започатковано різні заходи для посилення та модернізації прикордонного контролю Норвегії з Росією.

“Досвід Фінляндії, зокрема, де групи мігрантів намагалися нелегально перетнути кордон з Росії, актуалізував необхідність вжиття негайних заходів, особливо у зв’язку з пунктами переходу”, – сказав Тоне Ванген, і додав, що Норвегії треба бути краще підготовленими, якщо почнеться нова хвиля мігрантів з Росії.

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Раніше, ще у 2015 році, Норвегія пережила подібний інцидент, коли кілька тисяч мігрантів пробралися до норвезького кордону та прикордонного переходу в Стурскугу з боку Росії.

Зазначається, що повномасштабна атака Росії на Україну запустила подібні рухи у Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії і Литві. 

Зокрема, Фінляндія будує кілька сотень кілометрів огорожі з колючого дроту, а Естонія, Латвія і Литва створюють “Балтійську лінію оборони”. 

Крім того, Польща охороняє близько 700 км кордону.

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