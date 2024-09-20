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Країни Балтії і Польща виступили проти імпорту в ЄС російського зрідженого газу

Відповідне звернення представники парламентів країн скерували керівництву ЄС.

Країни Балтії і Польща виступили проти імпорту в ЄС російського зрідженого газу
термінал ЗПГ у Фінляндії
Фото: JOONAS SALLI

Латвія, Литва, Естонія і Польща виступають проти імпорту російського зрідженого природного газу до Європи.

Про це вони наголосили у зверненні за підписом голів комісій у справах ЄС парламентів, передає Postimees.

У документі йдеться про те, що ЄС має якнайшвидше завершити імпорт ЗПГ з Росії, бо інакше "Європейський союз залишається залежно від держави, яка використовує енергію як гібридну зброю та засоби для маніпуляції". 

"Це підриває єдність ЄС і знижує довіру з боку громадськості", - наголосили депутати і зауважили, що кошти, які ЄС платить Москві за енергію, допомагають фінансувати війну в Україні.

Підписанти вважають, що зупинити імпорт ЗПГ можна за допомогою політичної волі, а термінали повинні урізноманітнити маршрути імпорту газу.

Країни Балтії і Польща закликають Єврокомісію, Європарламент, а також парламенти і уряди держав-членів ЄС діяти швидко, щоб досягти поставленої Європейською комісією мети та встановити 1 січня 2027 року терміном остаточного завершення імпорту газу з Росії.

Також депутати закликають продовжити дипломатичні зусилля щодо зміцнення відносин з надійними постачальниками енергії з інших регіонів, наприклад, Центральної Азії, Близького Сходу, США та Норвегії.

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