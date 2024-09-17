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США схвалили продаж запчастин до військових літаків Тайваню приблизно на $228 мільйонів

Сполучені Штати є важливим союзником Тайваню та постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних зв’язків з островом.

США схвалили продаж запчастин до військових літаків Тайваню приблизно на $228 мільйонів
Гелікоптери Тайваню. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запасних частин до військових бойових літаків на суму близько 228 мільйонів доларів. Це допоможе підтримувати боєготовність Тайваню перед ризиком вторгнення Китаю в сіру зону.

Про це пише Reuters.

Ідеться про передачу вузлів, агрегатів та окремих комплектуючих тайванської бойової авіації, що потребують ремонту, на американські підприємства, де їх відремонтують і повернуть назад до Тайваню.

Для такого ремонту використовуватимуться запаси уряду США, тому роботи будуть виконані у максимально стислі терміни. Армія Тайваню не матиме труднощів із прийняттям цього обладнання у свої збройні сили.

Сполучені Штати є важливим союзником Тайваню та постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних зв’язків з островом.

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