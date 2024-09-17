США схвалили продаж запчастин до військових літаків Тайваню приблизно на $228 мільйонів

Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запасних частин до військових бойових літаків на суму близько 228 мільйонів доларів. Це допоможе підтримувати боєготовність Тайваню перед ризиком вторгнення Китаю в сіру зону.
Про це пише Reuters.
Ідеться про передачу вузлів, агрегатів та окремих комплектуючих тайванської бойової авіації, що потребують ремонту, на американські підприємства, де їх відремонтують і повернуть назад до Тайваню.
Для такого ремонту використовуватимуться запаси уряду США, тому роботи будуть виконані у максимально стислі терміни. Армія Тайваню не матиме труднощів із прийняттям цього обладнання у свої збройні сили.
Сполучені Штати є важливим союзником Тайваню та постачальником зброї, незважаючи на відсутність офіційних зв’язків з островом.
- У липні Тайвань провів щорічні військові навчання, аби перевірити готовність до атак Китаю.
- Наступного року загальний оборонний бюджет Тайваню досягне нового максимуму: 19,74 млрд доларів США.
- Тим часом Seal Team 6, таємний підрозділ спецназу ВМС США, який убив Усаму бен Ладена в 2011 році, тренується для місій з допомоги Тайваню у разі вторгнення Китаю.