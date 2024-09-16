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Зімбабве дозволить вбити 200 слонів, щоб нагодувати голодуючих

У країні проживає понад 84 тис. слонів.

Зімбабве дозволить вбити 200 слонів, щоб нагодувати голодуючих
Слон у Ботсвані (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Влада Зімбабве дозволяє масове вбивство слонів, щоб нагодувати громадян, які через сильну посуху залишилися голодними.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що майже половина населення країни стикається з ризиком гострого голоду, тому заплановано знищити 200 слонів. М’ясо слонів має бути висушено та переправлено голодуючим.

Представник Управління парків і дикої природи Зімбабве Тінаше Фараво повідомив, що у країні проживає понад 84 тис. слонів, що приблизно вдвічі перевищує кількість у 45 тис., яка потрібна Зімбабве.

Популяція слонів у Зімбабве є другою за чисельністю у світі, поступаючись лише Ботсвані.

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Міністр навколишнього середовища Сітембісо Ніоні також сказав парламентарям, що “у Зімбабве більше слонів, ніж нам потрібно, і більше слонів, ніж можуть вмістити наші ліси”. Перенаселення слонів “спричиняє брак ресурсів” для їх існування, що розпалює конфлікт між людьми та дикою природою в країні.

Фараво наголосив, що рішення Зімбабве вбивати слонів є першим відбракуванням з 1988 року. Воно є частиною ширших заходів щодо зменшення конфлікту між слонами та людьми після серії нападів слонів на людей.

За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше 31 людина загинула в Зімбабве цього року внаслідок конфлікту між людьми та дикою природою.

Втім, такі заходи піддали різкій критиці правозахисники та природоохоронці.

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