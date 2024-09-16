Зімбабве дозволить вбити 200 слонів, щоб нагодувати голодуючих

Влада Зімбабве дозволяє масове вбивство слонів, щоб нагодувати громадян, які через сильну посуху залишилися голодними.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що майже половина населення країни стикається з ризиком гострого голоду, тому заплановано знищити 200 слонів. М’ясо слонів має бути висушено та переправлено голодуючим.

Представник Управління парків і дикої природи Зімбабве Тінаше Фараво повідомив, що у країні проживає понад 84 тис. слонів, що приблизно вдвічі перевищує кількість у 45 тис., яка потрібна Зімбабве.

Популяція слонів у Зімбабве є другою за чисельністю у світі, поступаючись лише Ботсвані.

Міністр навколишнього середовища Сітембісо Ніоні також сказав парламентарям, що “у Зімбабве більше слонів, ніж нам потрібно, і більше слонів, ніж можуть вмістити наші ліси”. Перенаселення слонів “спричиняє брак ресурсів” для їх існування, що розпалює конфлікт між людьми та дикою природою в країні.

Фараво наголосив, що рішення Зімбабве вбивати слонів є першим відбракуванням з 1988 року. Воно є частиною ширших заходів щодо зменшення конфлікту між слонами та людьми після серії нападів слонів на людей.

За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше 31 людина загинула в Зімбабве цього року внаслідок конфлікту між людьми та дикою природою.

Втім, такі заходи піддали різкій критиці правозахисники та природоохоронці.