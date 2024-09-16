Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней

Україна запропонувала Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені у країні.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у мережі "Х".

Канцлер висловив вдячність країнам, які запропонували Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені.

"У важкі часи ми особливо вдячні за дружбу та солідарність наших сусідів та друзів. Допомогу в боротьбі з наслідками шторму в Австрії запропонували Баварія, Словенія, Південний Тіроль, Ліхтенштейн, Нідерланди та Україна. Щиро дякую, ви – справжні друзі!", – йдеться у дописі.