Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
ГоловнаСвіт

Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней

Канцлер Австрії Карл Негаммер висловив вдячність країнам, які запропонували допомогу.

Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней
Повінь в Австрії
Фото: EPA|UP

Україна запропонувала Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені у країні.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у мережі "Х".

Канцлер висловив вдячність країнам, які запропонували Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені. 

"У важкі часи ми особливо вдячні за дружбу та солідарність наших сусідів та друзів. Допомогу в боротьбі з наслідками шторму в Австрії запропонували Баварія, Словенія, Південний Тіроль, Ліхтенштейн, Нідерланди та Україна. Щиро дякую, ви – справжні друзі!", – йдеться у дописі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies