Через повені Укрзалізниці довелося скасувати деякі міжнародні рейси, ще деякі зазнали змін

Рейси до Відня доїхати не можуть, тому прямуватимуть лише до Будапешта.

У зв'язку з повенями в Центральній Європі Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів. Станом на ранок понеділка рейс із Києва до Відня курсує лише до Будапешта (і назад до Києва звідти).

Рейс Чоп-Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений лише до Будапешта. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці в Facebook.

"Рейси Прага – Перемишль – Прага скасовані. Рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком. Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін", – повідомив перевізник.