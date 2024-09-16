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Через повені Укрзалізниці довелося скасувати деякі міжнародні рейси, ще деякі зазнали змін

Рейси до Відня доїхати не можуть, тому прямуватимуть лише до Будапешта. 

Через повені Укрзалізниці довелося скасувати деякі міжнародні рейси, ще деякі зазнали змін
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Фото: Укрзалізниця

У зв'язку з повенями в Центральній Європі Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів. Станом на ранок понеділка рейс із Києва до Відня курсує лише до Будапешта (і назад до Києва звідти).

Рейс Чоп-Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений лише до Будапешта. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці в Facebook.

"Рейси Прага – Перемишль – Прага скасовані. Рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком. Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін", – повідомив перевізник. 

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