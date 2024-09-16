​За минулу добу росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині

У Херсонській області за минулу добу через російську агресію дістали поранення 6 людей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон.
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.
Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.