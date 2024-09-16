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​За минулу добу росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 9 населених пунктів області та місто Херсон.

​За минулу добу росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині
Архівне фото
Фото: скріншот

У Херсонській області за минулу добу через російську агресію дістали поранення 6 людей. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. 

Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

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