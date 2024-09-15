Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: понад 30 поранених, серед них — діти (оновлення)

У неділю, 15 вересня, російська армія ударила по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ударом опинився Немишлянський район, там пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування", — повідомив Терехов.

Також Синєгубов додав, що попередньо відомо про пошкодження цивільної інфраструктури у Немишлянському районі.

Станом на зараз вже відомо про 35 поранених мирних мешканців багатоповерхівки, серед потерпілих - троє дітей. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-ий.

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.