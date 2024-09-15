У Херсоні через скидання росіянами вибухівки з дрона постраждала літня жінка

У 82-річної потерпілої - вибухова та черепно-мозкова травми, поранення чола та контузія.

У Дніпровському районі Херсона через скидання вибухівки з дрона постраждала літня жінка.

Про це повідомила Херсонська ОДА.

В момент удару жінка перебувала на вулиці. У 82-річної потерпілої - вибухова та черепно-мозкова травми, поранення чола та контузія.

Бригада "швидкої" надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.

Крім постійних обстрілів, росіяни майже кожного дня за допомогою дронів атакують цивільних у Херсоні та області. Раніше окуапанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу маршрутки, в якій знаходилися 6 пасажирів.