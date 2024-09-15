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Сирський: Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду за участі командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів. 

Сирський: Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки
Сирський провів нараду з військовим керівництвом
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"Якісна підготовка - один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль", - зазначив Сирський.

Він повідомив, що на нараді обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

"Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу", - зазначив Сирський.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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