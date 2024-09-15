Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія вбила мирного жителя Покровська Донецької області

Ворог вдарив по АЗС та обстріляв західну частину міста.

Російська армія вбила мирного жителя Покровська Донецької області
Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Покровськ Донецької області загинув мирний житель.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"О 09:15 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу (тип озброєння встановлюється) відбулося влучання в господарську будівлю поблизу однієї з АЗС. Близько 11:00 стався ворожий обстріл західної частини міста: в районі вулиць Ольшанського та 8 березня. На жаль, одна людина загинула", — йдеться в повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies