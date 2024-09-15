Російська армія вбила мирного жителя Покровська Донецької області

Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Покровськ Донецької області загинув мирний житель.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"О 09:15 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу (тип озброєння встановлюється) відбулося влучання в господарську будівлю поблизу однієї з АЗС. Близько 11:00 стався ворожий обстріл західної частини міста: в районі вулиць Ольшанського та 8 березня. На жаль, одна людина загинула", — йдеться в повідомленні.