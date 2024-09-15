Головне за ніч та ранок неділі, 15 вересня: удар КАБом по Харкову, 164 боєзіткнення, бої на Покровському напрямку

У ніч на 15 вересня Сили протиповітряної оборони знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 і десять ударних безпілотників типу Shahed.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 17 засобів повітряного нападу ворога.

Також РФ запустила по Одеській області дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також атакувала 14 ударними БпЛА типу Shahed з районів Курська – РФ і Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ворожих БПЛА в у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, а також 63 авіаударів - скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шістьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 вересня ворог влучив КАБом на території лікарні Київського району Харкова. Пошкоджено вікна поліклініки.

"Пошкоджено скління будівлі поліклініки. 14 вересня о 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. Без постраждалих", — повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван повідомив, що всеосяжна стратегія необхідна для успіху у війні України проти Росії, і така пропонована президентом України Володимиром Зеленським стратегія обговорюватиметься на його зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, наміченій на тижні з 24 вересня.

Про це він сказав на 20-й щорічній зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

“Ми з самого початку чітко заявили, що наше завдання – забезпечити Україні сильні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів. Президент Зеленський сказав, що, зрештою, ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони були сильні в цих переговорах. Вони самі визначать, коли їм сісти за стіл переговорів і на яких умовах”, – заявив радник Байдена.

Докладніше – в новині.

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