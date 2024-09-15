За добу Сили оборони ліквідували ще 1170 росіян

Знищено також 6 ворожих танків, 23 артсистеми та засоби ППО ворога.

Впродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 633 800 (+1170) осіб,

танків ‒ 8680 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,

артилерійських систем – 18109 (+23) од,

РСЗВ – 1186 (+0) од,

засоби ППО ‒ 947 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),

крилаті ракети ‒ 2592 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)

Дані уточнюються.