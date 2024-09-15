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За добу Сили оборони ліквідували ще 1170 росіян

Знищено також 6 ворожих танків, 23 артсистеми та засоби ППО ворога.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1170 росіян
Фото: скрін відео

Впродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 633 800 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 633 800 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8680 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17063 (+20) од,
  • артилерійських систем –  18109 (+23) од,
  • РСЗВ – 1186 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15234 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24684 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+0)

Дані уточнюються.

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