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Росія вивела у Чорне море 16 бойових кораблів

З них сім є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.  

Росія вивела у Чорне море 16 бойових кораблів
Фото: Владислав Назаров у Telegram

В Чорному морі зниходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
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