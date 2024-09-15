Росія вивела у Чорне море 16 бойових кораблів

З них сім є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

В Чорному морі зниходиться 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Фото: ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: