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Зеленський: операція в Курській області дала необхідний поштовх для обміну полоненими

Зокрема, сьогодні 103 захисники України було повернуто з російського полону.

Зеленський: операція в Курській області дала необхідний поштовх для обміну полоненими
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 14 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що операція в Курській області дала необхідний поштовх для обміну полоненими. 

“Провели ще один обмін. 103 захисники України повернуто з російського полону. Хлопці були в неволі ще з двадцять другого року – з перших місяців війни. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські, воїни інших елементів наших Сил оборони та безпеки України. Захисники, зокрема, Київщини, Донеччини – це і Маріуполь, і «Азовсталь», і інші частини області. Також захоплені в полон на Харківщині, Херсонщині. Серед них є хлопці у важкому стані – після поранень. Усім буде надано необхідну допомогу”, – сказав президент. 

Він подякував команді, яка займається обмінами, а також подякував за хоробрість усім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для держави: “І зокрема, наша операція в Курській області дала необхідний поштовх”.

Також президент повідомив, що щойно говорив з Головкомом Сирським. 

“Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну”, – сказав глава держави.

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