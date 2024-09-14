69 звільнених з російського полону військовослужбовців брали участь у захисті Маріуполя, — Коордштаб

Більшість звільнених захисників зазнали важких травм або поранень, а також мають серйозні захворювання.

Серед 103 звільнених з російської неволі українських військовополонених 69 брали участь у захисті Маріуполя.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Також вдалося звільнити 8 прикордонників, 4 поліцейських, 21 військового моряка, трьох представників Державної спеціальної служби транспорту, одного — Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Цього разу серед звільнених - 82 солдати і сержанти, 21 людина належить до офіцерського складу.

"Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці “Азовсталі” – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС", — ідеться в повідомленні.

У Координаційному штабі зазначають, що більшість звільнених захисників зазнали важких травм або поранень, а також мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги.

Робота над організацією повернення полонених тривала довгий час.

"Україна дякує Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну", — ідеться у повідомленні.

Керівниця патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова повідомила, що в результаті обміну 14 вересня після понад двох років полону в Україну повертаються 23 "азовці".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.