Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Донеччині

Північна частина Донецької області залишилася без електропостачання через російський обстріл.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт", — зазначає Філашкін.
За словами очільника ОВА, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання.
Попередньо відомо, що частково знеструмлені Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.
- Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних людей, а енергосистема зазнала збитків на понад $1 мільярд.