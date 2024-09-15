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Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Донеччині

Частина Донецької області залишилася без світла.

Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Донеччині
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

Північна частина Донецької області залишилася без електропостачання через російський обстріл. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Північ Донеччини знеструмлена внаслідок обстрілів. Сьогодні зранку росіяни пошкодили інфраструктурний об'єкт", — зазначає Філашкін. 

За словами очільника ОВА, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання.

Попередньо відомо, що частково знеструмлені Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

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