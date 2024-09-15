Росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури на Донеччині

Попередньо відомо, що частково знеструмлені Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

За словами очільника ОВА, щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці візьмуться за відновлення електропостачання.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Північна частина Донецької області залишилася без електропостачання через російський обстріл.

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