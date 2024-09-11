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Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах України загинули 35 цивільних, — прокуратура

Жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. 

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах України загинули 35 цивільних, — прокуратура
Наслідки атаки РФ по об'єктах генерації України
Фото: rubryka.com

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних людей, а енергосистема зазнала збитків на понад $1 мільярд.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Олексій Хоменко під час міжнародної конференції високого рівня "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", пише Укрінформ.

"Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані", — сказав Хоменко.

За словами Хоменка, для атак по енергооб'єктах ворог застосовував ракета та артилерію, по деяких енергетичних об'єктах РФ завдала понад 40 ударів. Жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. 

У Євросоюзі запевнили, що продовжать підтримувати Україну, зокрема, у сфері енергетики в міру наближення зими.

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