Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждали дві жінки

Через російський обстріл села Станіслав Херсонської області поранень зазнали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За меддопомогою звернулися двоє жительок Станіслава, які постраждали через учорашній російський обстріл", — ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапили жінки, 66 та 65 років. На момент обстрілу вони перебували у будинку. Потерпілі дістали контузії й вибухові травми.

Лікарі бригади “швидкої”, які прибули на місце події, надали потерпілим необхідну допомогу.

Упродовж доби російська армія атакувала 18 населених пунктів Херсонщини. 13 людей отримали поранення.