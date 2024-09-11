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Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждали дві жінки

Ворог обстріляв Станіслав.

Внаслідок російського обстрілу Херсонщини постраждали дві жінки
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Через російський обстріл села Станіслав Херсонської області поранень зазнали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"За меддопомогою звернулися двоє жительок Станіслава, які постраждали через учорашній російський обстріл", — ідеться у повідомленні. 

Під ворожий удар потрапили жінки, 66 та 65 років. На момент обстрілу вони перебували у будинку. Потерпілі дістали контузії й вибухові травми. 

Лікарі бригади “швидкої”, які прибули на місце події, надали потерпілим необхідну допомогу.

Упродовж доби російська армія атакувала 18 населених пунктів Херсонщини. 13 людей отримали поранення. 

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