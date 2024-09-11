Шанс на спокуту і нове життя: CNN побувала в підрозділі "Шквал", де служать колишні ув'язнені

Журналісти CNN поспілкувалися з колишніми ув'язненими, які мобілізувалися до армії та зараз служать поблизу Покровська в складі батальйону "Шквал". Ці 15 чоловіків раніше були засуджені за різні злочини, а мобілізацію сприйняли як шанс на нове життя і спокуту.

Один з них, 41-річний Віталій, колишній наркозалежний та батько п'яти дітей. Він був засуджений за чотири різні злочини, а загальний строк відбування покарання склав десять років.

Віталій стверджує, що зростав серед бандитів, а його життя було божевільним. Приєднання до армії він вважає можливістю почати нове життя в абсолютно іншому колі людей.

Згідно з законодавством України, стати військовими не можуть засуджені за деякі види злочинів, як зґвалтування і вбивства. У батальйоні "Шквал" повідомили CNN, що вони подають юридичні запити, щоб дозволити в'язням, які скоїли вбивство, приєднатися до їхніх лав, оскільки вони вважають, що ці в'язні можуть володіти навичками, необхідними на полі бою.

Віталій в спілкуванні з журналістами сказав, що під час військової підготовки йому слід було бути більш старанним.

"Ми були дурними і не сприйняли це всерйоз. Ми не були відповідальними, це було помилкою – не слухати та не приділити увагу", – сказав він.

Деякі з військових натякнули журналістам, що хотіли б ретельнішої підготовки.

Командиром Віталія та інших ексув'язнених є колишній в'язничний наглядач, який став на захист України ще в 2022 році.

"Вони сприймають мене як колишнього тюремника, як брата по зброї, як командира, тут усі живуть як одна сім'я. Я психолог, тато, мама, все", – сказав Олександр, який також попросив називатися лише по імені.

До 15 колишніх в'язнів у цьому підрозділі скоро повинні приєднатися ще 25.