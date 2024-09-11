Рятувальники добу гасили пожежу на площі 20 га на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС.

“Згоріло 6 приватних господарчих споруд, 3 одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та 2 госпспоруди у селі Черкаські Тишки на Харківщині. Причина – велика пожежа в екосистемі, площею 20 га, з якою вогнеборці боролися понад добу!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювало 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах, а також 4 одиниці допоміжної техніки.

Причина виникнення займання встановлюється.