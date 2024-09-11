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Рятувальники добу гасили пожежу на площі 20 га на Харківщині

Серед іншого, постраждали господарчі споруди.

Рятувальники добу гасили пожежу на площі 20 га на Харківщині
Фото: ДСНС

Рятувальники добу гасили пожежу на площі 20 га на Харківщині. 

Про це повідомляє ДСНС. 

“Згоріло 6 приватних господарчих споруд, 3 одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та 2 госпспоруди у селі Черкаські Тишки на Харківщині. Причина – велика пожежа в екосистемі, площею 20 га, з якою вогнеборці боролися понад добу!” – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці події працювало 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах, а також 4 одиниці допоміжної техніки. 

Причина виникнення займання встановлюється.

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