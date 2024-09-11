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Обговорити оборону, економіку і демократію: Блінкен і голова МЗС Британії сьогодні відвідають Київ

З України вони поїдуть до Варшави. 

Обговорити оборону, економіку і демократію: Блінкен і голова МЗС Британії сьогодні відвідають Київ
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен разом з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі сьогодні відвідають Київ.

Вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Держдепу. 

Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.

"12 вересня держсекретар Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з високопосадовцями польського уряду, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, у тому числі поглиблення нашої оборонної та енергетичної співпраці, а також нашу роботу як союзників по НАТО щодо підтримки оборони України", – йдеться у повідомленні.

Про підготовку візиту топових посадовців США і Британії було відомо, але дату не озвучували. Візит Блінкен до Європи почався з відвідування Лондона. 

Для державного секретаря США нинішня поїздка до України – вже друга за рік. Для Девіда Леммі сьогоднішня поїздка до України стане першою в якості міністра, а от у Польщі він уже бував – це була його перша закордонна поїздка після призначення в липні. Однак цього року, в травні, Лемммі був у Києві в якості тіньового міністра.

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