​Втрати російської армії за добу склали 1140 солдатів, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 російських окупантів. Також ліквідували 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 танки ворога.

Росіяни втратили також 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 танки.

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