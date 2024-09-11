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​Втрати російської армії за добу склали 1140 солдатів, – Генштаб

Росіяни втратили також 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 танки.

​Втрати російської армії за добу склали 1140 солдатів, – Генштаб
Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському напрямку
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 російських окупантів. Також ліквідували 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 танки ворога.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1182 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3059 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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