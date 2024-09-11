​Втрати російської армії за добу склали 1140 солдатів, – Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1140 російських окупантів. Також ліквідували 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 танки ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8642 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16938 (+13) од,
- артилерійських систем – 17936 (+56) од,
- РСЗВ – 1182 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14990 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24388 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3059 (+6).