Головне за вівторок, 10 вересня: 112 боєзіткнень, удари по Нікопольщині, пресконференція Шмигаля

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 вересня відбулося 112 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів (задіяв зокрема 67 КАБ), використав для ураження 526 дронів-камікадзе. Здійснив більше 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 вересня – в новині.

Сьогодні, 10 вересня, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив за день понад двадцять атак важкою артилерією та дронами.

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкодження отримали адмінбудівля та дитячий садок. Крім того, були понівечені 5 приватних та 2 садові будинки. Обстрілами зачепило 2 господарські споруди та авто, ще одна автівка зайнялася, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також росіяни знищили автомобіль у Марганецькій громаді, в ній же потрощені комунальне підприємство та оселя місцевих.

Крім того, окупаційні війська били по Покровській та Мирівській громадах.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.

Будівництво третьої лінії фортифікацій завершено, виробництво зброї зросло у два рази від 2023 року.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

Близько 40 мільярдів гривень цього року ми профінансували на будівництво фортифікацій третьої лінії, заявив голова уряду.

«Ще один пріоритет – безперебійне фінансування всіх потреб сил безпеки оборони. Від зарплат до дронів. Ми також над цим активно працюємо. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло в три рази. І за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 2023 року. Тобто ми прогресуємо», — наголосив він.

Докладніше – в новині. Про що ще говорив очільник уряду на пресконференції – в наших інших новинах.

Через забруднення річки Десна Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання, заявив заступник директора Київводоканалу Володимир Костюк в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, Десна залишається "основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва". Але через забруднення у столиці можуть відмовитись від водопостачання цих водопровідних станцій. "Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", - пояснив посадовець.

"Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів, неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела", - сказав заступник директора Київводоканалу, додавши, що альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням усю столицю.

Згодом Київводоканал уточнив, що Костюк озвучив "найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька".

У компанії наголосили, що наразі ситуація є контрольованою.

Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 кв і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.

Про це заявив у ході свого візиту до Великої Британії держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

При цьому він зазначив, що відносини між Росією та Іраном є "вулицею з двостороннім рухом" і Кремль ділиться технологіями з Іраном, зокрема щодо ядерних питань та супутникових даних.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у свою чергу заявив, що постачання балістичних ракет з Ірану в Росію є “безумовно значною ескалацією”. Однак у відповідь на запитання, чи схвалив би він використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по цілях на території Росії, очільник британського МЗС відповів, що не коментуватиме “оперативні питання”.

Блінкен та Леммі також повідомили, що пізніше цього тижня вони поїдуть разом до Києва, що, за словами британського міністра, стане “першим спільним візитом такого роду за більш ніж десятиліття”.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!