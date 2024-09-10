Блінкен: Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності і Кремль, імовірно, застосує їх протягом кількох тижнів в Україні

Сьогодні США оголосять про подальші санкції проти Ірану.

Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 кв і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.

Про це заявив у ході свого візиту до Великої Британії держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

"Десятки російських військовослужбовців пройшли навчання в Ірані щодо використання балістичних ракет Fath-360 близького радіусу дії. Росія зараз отримала поставки цих балістичних ракет і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх в Україні проти українців", - сказав він.

"Росія має низку власних балістичних ракет, але постачання іранських ракет дозволяє Росії використовувати більше свого арсеналу для цілей, розташованих далі від лінії фронту", - додав Блінкен.

При цьому він зазначив, що відносини між Росією та Іраном є "вулицею з двостороннім рухом" і Кремль ділиться технологіями з Іраном, зокрема щодо ядерних питань та супутникових даних.

США обмінюються розвідданими із союзниками та партнерами і працюють разом, щоб переконатися, що дії Тегерана матимуть значні економічні наслідки. Блінкен повідомив, що сьогодні США оголосять про подальші санкції проти Ірану.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у свою чергу заявив, що постачання балістичних ракет з Ірану в Росію є “безумовно значною ескалацією”.

Однак у відповідь на запитання, чи схвалив би він використання Україною ракет великої дальності Storm Shadow для нанесення ударів по цілях на території Росії, очільник британського МЗС відповів, що не буде коментувати “оперативні питання”.

Блінкен та Леммі також повідомили, що пізніше цього тижня вони поїдуть разом до Києва, що, за словами британського міністра, стане “першим спільним візитом такого роду за більш ніж десятиліття”.