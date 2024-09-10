Український інститут національної пам'яті працює з польськими інституціями щодо суперечливих історичних питань

Зараз ці питання не є пріоритетними, оскільки в фокусі – військова допомога.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що про сумні сторінки україно-польської історії потрібно говорити відверто, правдиво, але спокійно. Цю тему обговорювали з польським президентом Анджеєм Дудою під час його серпневого візиту до Києва.

Український інститут національної пам'яті веде діалог з польськими інституціями, вони роблять кроки на зустріч один одному. Про це Шмигаль сказав на пресконференції у відповідь на запитання польського журналіста.

"Ми рухаємося в цьому треку. І будемо продовжувати цей рух, щоб нашою історією не маніпулювали вороги. Тому ми маємо ці сторінки відкривати, читати і писати їх спільно і виважено", – сказав він.