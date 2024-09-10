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Український інститут національної пам'яті працює з польськими інституціями щодо суперечливих історичних питань

Зараз ці питання не є пріоритетними, оскільки в фокусі – військова допомога. 

Український інститут національної пам'яті працює з польськими інституціями щодо суперечливих історичних питань
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що про сумні сторінки україно-польської історії потрібно говорити відверто, правдиво, але спокійно. Цю тему обговорювали з польським президентом Анджеєм Дудою під час його серпневого візиту до Києва. 

Український інститут національної пам'яті веде діалог з польськими інституціями, вони роблять кроки на зустріч один одному. Про це Шмигаль сказав на пресконференції у відповідь на запитання польського журналіста. 

"Ми рухаємося в цьому треку. І будемо продовжувати цей рух, щоб нашою історією не маніпулювали вороги. Тому ми маємо ці сторінки відкривати, читати і писати їх спільно і виважено", – сказав він. 

  • Волинська трагедія залишається одним з болючих питань в україно-польських відносинах. Деякі польські політики вимагають вирішення цього питання як умови вступу України до Євросоюзу. 
  • У польському МЗС назвали "помилкою" слова свого колеги Дмитра Кулеби, який на зустрічі із польською молоддю у відповідь на запитання про Волинську трагедію пригадав сусідам проведення операції "Вісла" – депортації українців з їхніх етнічних земель, які перебувають у складі сучасної Польщі. 
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