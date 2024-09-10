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Ексвіцепрезиденту Європарламенту від Польщі висунули звинувачення у шахрайстві з заявками про відрядження

У 2020 році Європейське бюро боротьби зі шахрайством поставило під сумнів 100 000 євро, відшкодованих Ришарду Чарнецькому за поїздки.

Ексвіцепрезиденту Європарламенту від Польщі висунули звинувачення у шахрайстві з заявками про відрядження
Фото: Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl

Колишньому віцепрезиденту Європарламенту з Польщі Ришарду Чарнецькому висунули звинувачення у шахрайстві з заявками про відрядження, пише Politico.

Чарнецький, який був депутатом Європарламенту з 2004 по 2024 рік, називає звинувачення “брехнею та повною нісенітницею”. Ексдепутат подав до Європарламенту заявку про 203 000 євро витрат на пересування.

У 2020 році Європейське бюро боротьби зі шахрайством поставило під сумнів 100 000 євро, відшкодованих йому за поїздки в період з 2009 по 2018 рік. Він повернув ці гроші парламенту. Євроорган передав справу польським прокурорам, які “не виявили такого ж розуміння, як їхні колеги з ЄС”. 

Поразка на цьогорічних європейських виборах полегшила висунення йому обвинувачень, оскільки на нього більше не поширюється депутатська недоторканність. Йому тепер загрожує до 15 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві.

“Повернення грошей не вирішує питання; у кращому разі це може вплинути на розмір штрафу або на можливе зобов'язання щодо відшкодування збитків”, ‒ заявили у регіональній прокуратурі східного польського міста Замосць.

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Згідно зі звітом, Чарнецький подав 243 позови про поїздки через континент на 14 різних автомобілях, а також на китайських скутерах, спортивному мотоциклі Suzuki см і навіть на великовантажній вантажівці. Деякі з автомобілів, мабуть, мали підроблені номерні знаки, тоді як інші були зареєстровані на людей, які стверджували, що ніколи не зустрічалися з Чарнецьким.

Багато поїздок були зі східнопольського міста Ясло, де, за словами Чарнецького, він жив, хоча насправді ексдепутат роками мешкав у Варшаві, яка на 340 кілометрів ближча до Брюсселя.

Чарнецький наполягає, що в цьому немає його провини, звинувачуючи співробітників, які заповнювали форми витрат, і називаючи претензії “брехнею та повною нісенітницею”.

  • Чарнецький був депутатом Європарламенту від різних партій, але останні три терміни представляв партію “Право і справедливість” (PiS), яка керувала Польщею з 2015 по минулий рік. Новий уряд прем'єр-міністра Дональда Туска наполягає на тому, щоб політики PiS постали перед судом за корупційні та інші правопорушення, а зокрема і Чарнецький.
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