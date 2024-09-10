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Британська принцеса Кейт завершила курс лікування від раку

Проте наразі говорити про одужання ще зарано.

Британська принцеса Кейт завершила курс лікування від раку
Принц Вільям, принцеса Кейт та принцеса Шарлотта
Фото: Кенсингтонський палац

Кенсингтонський палац - резиденція британських принца та принцеси Уельських - вперше за тривалий час оприлюднив оновлену інформацію про стан здоров'я Кетрін, яка упродовж практично всього 2024 року веде боротьбу із онкологічним захворюванням.

Як пише BBC, у заяві, яку супроводжує сімейне відео Кейт, Вільяма та їхніх дітей, принцеса повідомляє про довгоочікуване завершення курсу хіміотерапії. Королівська особа описала цей досвід як "складний, страшний та непередбачуваний", проте висловила полегшення щодо того, що етап лікування вже позаду.

Наразі у палаці не готові сказати, чи мав курс очікувані позитивні наслідки, та чи можна вважати Кетрін вільною від раку. Сама принцеса говорить, що "попереду ще довга дорога". 

Очікується, що Кейт братиме участь у кількох офіційних заходах до кінця року, зокрема тих, що будуть присвячені Дню пам'яті у листопаді та різдвяним святам.

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