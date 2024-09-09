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Російський дрон, який впав у Латвії, містив вибухівку, — Міноборони

Дрон використовувався для атак проти України.

Російський дрон, який впав у Латвії, містив вибухівку, — Міноборони
Фото: Сили оборони Півдня

Російський безпілотник, який впав на території Латвії, був безпілотником типу "Shahed" та містив вибухівку. БпЛА використовувався для атаки проти України. 

Про це заявили у Національних збройних силах Латвії, пише LSM+.

Командувач Національних збройних сил Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що латвійська армія у співпраці з партнерами з НАТО стежила за ситуацією. 

Відомо, що безпілотник впав у Гайгалавській волості Резекненського краю. БпЛА ідентифіковано, це був ударний безпілоник типу "Shahed".

Калніньш зазначив, що вибухівка, якою був начинений безпілотник, не здетонувала. Дрон був знешкоджений підрозділом НВС. 

Наразі не відомо, чи БпЛА приземлився дрон сам по собі, чи впав. Наразі зібрані всі речові докази та проводиться поглиблений аналіз компонентів дрона. 

Після детального аналізу, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтвердив, що дрон був спрямований проти України. Він заявив, що йдеться про надзвичайну подію. Реагуючи на інцидент, Латвія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні.

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