Партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян на Запоріжжі

Партизани руху "Атеш" виявили будівництво нової лінії оборони російських військ у Запорізькій області.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент "Атеш" зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.

Під час розвідки партизани виявили фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включно з екскаваторами, задіяні для зміцнення позицій.

"Через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність зі створення додаткових оборонних рубежів", — ідеться у повідомленні.