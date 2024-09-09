Партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян на Запоріжжі

Партизани руху "Атеш" виявили будівництво нової лінії оборони російських військ у Запорізькій області.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агент "Атеш" зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.
Під час розвідки партизани виявили фортифікаційні споруди, окопи, а також інженерну техніку, включно з екскаваторами, задіяні для зміцнення позицій.
"Через побоювання просування ЗСУ на окремих ділянках фронту російські війська значно посилили діяльність зі створення додаткових оборонних рубежів", — ідеться у повідомленні.
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