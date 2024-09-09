Іранський генерал заперечив постачання Росії ракет

Командир з верхівки Корпусу вартових Ісламської революції, бригадний генерал Фазлолла Нозарі заявив, що Іран передає ракети Росії.
Про це пише Reuters з посиланням на іранські ЗМІ. Варто зазначити, що постачання іранських дронів Росії дронів, яке є доведеним фактом, в Ірані раніше теж заперечували.
Минулого тижня CNN і Wall Street Journal повідомили з посиланням на джерела, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.
Нозарі цитує іранське інформаційне агентство Labour News: “Жодної ракети не було відправлено до Росії, і ця заява є різновидом психологічної війни”.
“Іран не підтримує жодну зі сторін українсько-російського конфлікту”, ‒ сказав Нозарі.
Тегеран і Москва зблизилися на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, зокрема Іран постачає свої безпілотники Shahed російським військовим.
- Речник Ради безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що постачання Іраном балістичних ракет до Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- В українському МЗС заявили, що підтвердження передачі Іраном балістичних ракет до РФ матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.