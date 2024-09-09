Головне за ніч та ранок понеділка, 9 вересня: атака БпЛА на Київ, понад 1300 боєзіткнень за тиждень

Нічна повітряна атака, 1315 бойових зіткнень минулого тижня, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 9 вересня Росія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 8-ма "шахедами". ППО збила дві ракети та 6 безпілотників.

Авіаційні ракети Х-59/69 противник запускав із повітряного простору Курської області та із окупованої Донеччини. Безпілотниками ворог атакував із Курська.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", – зазначили у Повітряних силах. Також внаслідок активної протидії одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулого тижня відбулося 1315 бойових зіткнень. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському, Курахівському, Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ворог завдав 19 ракетних ударів (80 ракет), 550 авіаударів (727 КАБів), провів близько 30000 обстрілів (859 – з реактивних систем залпового вогню).

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 156 атак противника. Ворог концентрував основні зусилля у районах Макіївки, Греківки, Новосадовго, Дружелюбівки, Невського та Чернищини, також Торського, Діброви та Тернів", – сказав речник.

На Покровському захисники відбили 376 атак. Основні зусилля окупантів були в районі населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Олександропіль, Новотроїцьке, Селидове, Крутий Яр, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Лисівки, Желанного, Костянтинівки, Галицинівки, Української, Георгіївки, де ворог 289 разів безрезультатно намагався прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 окупантів, 26 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин та 3 танки ворога. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали близько 626410.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росія вп'яте від початку вересня атакувала Київ.

Як повідомили у КМВА, в ніч на 9 вересня російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed», запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.

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