Сирський в інтерв'ю CNN: результати розслідування авіакатастрофи F16 оприлюднять незабаром

"З одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами".

Результати розслідування авіакатастрофи F16 оприлюднять незабаром. Пілот, який загинув під час катастрофи, збив дві ракети і він "атакував, переслідуючи третю крилату ракету і використовуючи бортове озброєння", заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Він нагадав, що українські пілоти пройшли підготовку в навчальних закладах країн-партнерів і для виконання завдань відібрали найкращих, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що перебувають на озброєнні українських Збройних Сил.

“Думаю, незабаром усі дізнаються результати розслідування. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами – знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16. Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника”, ‒ заявив Сирський.

На запитання “чи це міг бути дружній вогонь” він зазначив: “Ви знаєте, я не можу коментувати те, де ще немає результату”.