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Сирський в інтерв'ю CNN: результати розслідування авіакатастрофи F16 оприлюднять незабаром

"З одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами".

Сирський в інтерв'ю CNN: результати розслідування авіакатастрофи F16 оприлюднять незабаром
Фото: armyinform.com.ua

Результати розслідування авіакатастрофи F16 оприлюднять незабаром. Пілот, який загинув під час катастрофи, збив дві ракети і він "атакував, переслідуючи третю крилату ракету і використовуючи бортове озброєння", заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Він нагадав, що українські пілоти пройшли підготовку в навчальних закладах країн-партнерів і для виконання завдань відібрали найкращих, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що перебувають на озброєнні українських Збройних Сил.

“Думаю, незабаром усі дізнаються результати розслідування. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами – знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16. Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника”, ‒ заявив Сирський.

На запитання “чи це міг бути дружній вогонь” він зазначив: “Ви знаєте, я не можу коментувати те, де ще немає результату”.

  • 26 серпня загинув пілот ЗСУ Олексій Месь. Він під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
  • Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час відбиття ракетного удару разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16, один із яких зазнав аварії.
  • Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ. Попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин катастрофи. Водночас речник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що Міноборони Сполучених Штатів не коментує деталей інциденту з F16 в Україні.
  • Нардепка Мар'яна Безугла повідомила у соцмережах, що причиною аварії начебто став "дружній вогонь" з української ППО. У відповідь тоді ще командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук обурився з приводу її допису і заявив, що "прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді".
  • Згодом, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив Олещука з посади.
  • Після цього міністр оборони України Рустем Умеров заперечив, що звільнення Олещука було пов’язане із загибеллю Меся.
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