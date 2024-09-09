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У Запорізькій області будують вже 7 підземних шкіл, на черзі – восьма

Перші підземні школи планують відкрити вже цього року.

У Запорізькій області будують вже 7 підземних шкіл, на черзі – восьма
Іван Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

У Запорізькій області будують вже 7 підземних шкіл. Будівництво восьмої розпочнуть незабаром.

Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Перші підземні школи планують відкрити вже цього року. Більшість із них розрахована на 1000 людей у дві зміни. Наступного року у планах збудувати ще мінімум пʼять таких навчальних закладів. 

"Разом із громадами, освітянами, підрядниками, батьками і завдяки підтримці держави та міжнародних партнерів створюємо умови для безпечної та якісної освіти у Запорізькій області", – повідомив Федоров. 

У серпні Федоров розповів, що підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).

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