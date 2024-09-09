Росіяни атакували 12 населених пунктів Запоріжжя упродовж доби

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Упродовж доби окупанти 183 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили авіаудари по Лобковому та Левадному.

85 БпЛА різної модифікації атакували Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. Обстрілом з РСЗВ накрили Таврійське.

95 артобстрілів завдано по території Магдалинівки, Приморського, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

На початку вересня через атаку РФ по Запоріжжі загинули мама і 8-річний син.