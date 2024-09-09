У Чорному та Середземному морях РФ тримає 2 ракетоносії

Росія тримає у Чорному та Середземному морях два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп обох суден становить 8 ракет.
Про це повідомили у ВМС.
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).