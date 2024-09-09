У Чорному та Середземному морях РФ тримає 2 ракетоносії

Росія тримає у Чорному та Середземному морях два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп обох суден становить 8 ракет.

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).