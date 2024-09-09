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У Чорному та Середземному морях РФ тримає 2 ракетоносії

Загальний залп "Калібрів" становить 8 ракет.

У Чорному та Середземному морях РФ тримає 2 ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному морях два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп обох суден становить 8 ракет.

Про це повідомили у ВМС. 

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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