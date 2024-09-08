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Польща незабаром прийме рішення щодо участі у відновленні знищених у Львові будівель

Уповноваженому польського уряду показали наслідки влучання російських ракет у Львові.

Польща незабаром прийме рішення щодо участі у відновленні знищених у Львові будівель
Уповноваженому польського уряду показали наслідки влучання російських ракет у Львові.
Фото: Андрій Садовий

Найближчим часом уряд Польщі прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Павел Коваль, спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України, сьогодні у Львові. Ми показали йому наслідки влучань російських ракет", – написав Садовий у телеграмі.

Він зазначив, що Коваль збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску про свій візит.

Уповноваженому польського уряду показали наслідки влучання російських ракет у Львові.
Фото: Андрій Садовий
Уповноваженому польського уряду показали наслідки влучання російських ракет у Львові.

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