Польща незабаром прийме рішення щодо участі у відновленні знищених у Львові будівель

Найближчим часом уряд Польщі прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Павел Коваль, спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України, сьогодні у Львові. Ми показали йому наслідки влучань російських ракет", – написав Садовий у телеграмі.

Він зазначив, що Коваль збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску про свій візит.

Фото: Андрій Садовий Уповноваженому польського уряду показали наслідки влучання російських ракет у Львові.