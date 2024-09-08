Польща незабаром прийме рішення щодо участі у відновленні знищених у Львові будівель

Найближчим часом уряд Польщі прийме рішення щодо своєї участі у відновленні знищених у Львові будівель, які є історичною спадщиною.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Павел Коваль, спеціальний уповноважений польського уряду з питань відновлення України, сьогодні у Львові. Ми показали йому наслідки влучань російських ракет", – написав Садовий у телеграмі.
Він зазначив, що Коваль збирає всю інформацію і вже завтра доповість прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску про свій візит.
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова долучитися до відбудови інфраструктури Львова, яка постраждала під час ракетного удару Росії по місту.
- Унаслідок ракетного удару РФ по Львову 4 вересня загинули семеро мирних жителів.