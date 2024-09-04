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Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки, — Туск

Польща готова допомогти у відбудові центральної частини міста.

Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки, — Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Польща готова долучитися до відбудови інфраструктури Львова, яка постраждала під час ракетного удару Росії по місту.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі "Х".

"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові", — написав Туск.

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