Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки, — Туск

Польща готова долучитися до відбудови інфраструктури Львова, яка постраждала під час ракетного удару Росії по місту.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі "Х".
"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові", — написав Туск.
Lwów potrzebuje pomocy! Celem ataku Rosjan było centrum miasta. Uszkodzono wiele zabytkowych kamienic. Polska jest gotowa pomóc w ich odbudowie.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 4, 2024
- Унаслідок нічної російської атаки у Львові загинули семеро людей, ще 64 людини дістали поранення.
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