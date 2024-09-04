Польща готова допомогти у відбудові Львова після ракетної атаки, — Туск

Польща готова долучитися до відбудови інфраструктури Львова, яка постраждала під час ракетного удару Росії по місту.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі "Х".

"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові", — написав Туск.

Lwów potrzebuje pomocy! Celem ataku Rosjan było centrum miasta. Uszkodzono wiele zabytkowych kamienic. Polska jest gotowa pomóc w ich odbudowie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 4, 2024

Унаслідок нічної російської атаки у Львові загинули семеро людей, ще 64 людини дістали поранення.