ЄС про зустріч віцепрем’єра Сербії з Путіним: підтримка зв’язків з Росією є несумісною з процесом вступу до блоку

Євросоюз “хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів щодо спільних принципів, цінностей, безпеки та процвітання”.

Європейський Союз заявив Сербії, що підтримка зв’язків з Росією під час війни проти України є несумісною з цінностями блоку та процесом вступу до ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

Брюссель зробив попередження після оголошення про анонсовану зустріч віцепрем'єр-міністра Сербії Александар Вуліна і президента Росії Володимира Путіна на полях економічного форуму у Владивостоці 3-6 вересня.

“Європейський Союз чітко заявив нашим партнерам: відносини з Росією не можуть залишатися звичними після неспровокованої та невиправданої агресивної війни Росії проти України”, ‒ заявили європосадовці.

У Брюсселі також зазначили, що ЄС “хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів щодо спільних принципів, цінностей, безпеки та процвітання”.

В офісі Путіна повідомили, що президент Росії зустрінеться з Вуліним сьогодні 4 вересня, так само як з офіційними особами Малайзії та Китаю.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч зі свого боку вважає, що у зустрічі Вуліна з Путіним у Росії "немає нічого епохального чи такого страшного".

“Ми не розривали дипломатичних відносин з Російською Федерацією, нікому не заборонено зустрічатися з представниками Російської Федерації”, ‒ додав очільник уряду Сербії.

Вучевіч також наголосив, що Сербія не заохочує війни в Україні та не підтримує порушення територіальної цілісності України. "Ми проголосували за всі резолюції, які підтверджують цілісність України, але ми не відмовляємося від нашої дружби з Російською Федерацією, ми не вводили санкцій, ми не висилали посла. Навпаки, ми підтримуємо нормальне спілкування", ‒ сказав він.

“Ми не будемо вибачатися за нашу політику або виправдовувати її. Ми можемо пояснити нашу політику”, ‒ додав урядовець.