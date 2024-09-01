​Вучич заперечив, що Сербія - це "троянський кінь" Росії в Європі

Президент Сербії розповів, що вже більше 2 років не спілкувався з Путіним.

Президент Сербії Александар Вучич заперечив, що підтримує тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним, а також наголосив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі.

Про це він заявив, виступаючи 31 серпня в Празі на міжнародному безпековому форумі Globsec, передає "Радіо Свобода".

Вучич зазначив, що не розмовляв із Путіним уже два з половиною роки – з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну. Він також зазначив, що Сербія не "сидить на двох стільцях" і перебуває на шляху вступу до ЄС.

При цьому Вучич не заперечував, що в Сербії традиційно дуже добре ставляться до Росії.

"Ми це не приховуємо, і я не соромлюся цього", – наголосив він.

Він зазначив, що в ЄС не згодні з позицією Сербії, яка, на відміну від більшості інших країн-кандидатів на вступ до союзу, не запровадила санкції проти Росії, але "розуміє" позицію Белграда. За словами Вучича, якого підтримав і президент Чорногорії Яков Мілатович, ЄС має більше довіряти Сербії та її прагненню до Євросоюзу. Найбільшою проблемою на шляху до ЄС Вучич назвав не відносини Сербії з Росією чи Україною, а ситуацію навколо частково визнаного Косова.

Мілатович у своєму виступі зазначив, що для Чорногорії рішення про приєднання до санкцій проти Росії далося нелегко, проте країна пішла на це, оскільки хоче відповідати загальноєвропейській позиції. Мілатович припустив, що Чорногорія може вступити до ЄС уже до 2029 року. Він послався на свою розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка також виступала в Празі. За його словами, фон дер Ляєн висловила сподівання, що ЄС розшириться за рахунок Чорногорії ще до закінчення її мандата на чолі Єврокомісії, тобто до 2029 року. Вучич висловив думку, що Сербію до союзу приймуть не раніше 2030 року.