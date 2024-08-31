Юлія Свириденко у США говорила про залучення інвестицій та допомогу Штатів у реформах

Під час перебування української делегації у США перша віцепремʼєр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко зустрілася із Міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо та заступницею міністра праці США з міжнародних відносин Теою Лі.Про це повідомила пресслужба мінекономіки.

Юлія Свириденко подякувала за продовження призупинення дії додаткового 25% імпортного мита на українську сталь ще на один рік та розширення доступу до ринку США для сталевих виробів, виготовлених в ЄС з використанням українських напівфабрикатів. Сторони обговорили подальші можливі кроки для розширення експорту української сталі на ринки США.

Юлія Свириденко та Джина Раймондо обговорили розбудову інфраструктури залучення інвестицій в Україну. Зокрема, йшлося про оголошену Державним секретарем США Ентоні Блінкеном допомогу у розмірі $2 млрд. "Ми зацікавлені у використанні частини цих коштів для виробництва в Україні озброєння спільно з американськими компаніями, зокрема через створення спільних оборонних підприємств", – зазначила Юлія Свириденко. Також сторони обговорили розвиток ринку страхування від воєнних ризиків та страхування бізнес-подорожей. Зокрема, залучення приватних страхових компаній з США для розвитку цього сегменту ринку.

Також йшлося про залучення на фінансування до програм іпотечного кредитування. Зокрема, фінансової підтримки з боку Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) для програми єОселя.

Фото: Мінекономіки Юлія Свириденко під час зустрічей у Вашингтоні

Також Юлія Свириденко та заступниця Міністра праці США з міжнародних відносин Теа Лі обговорили нове трудове законодавство, посилення ролі жінок на ринку праці, програми навчання і перенавчання для ВПО, людей з інвалідністю та ветеранів.

Свириденко зазначила, що мінекономіки працює над оновленням Трудового кодексу, який, зокрема, враховуватиме обов’язкові міжнародно-правові документи. До роботи над цим залучені міжнародні партнери, бізнес та громадський сектор.

"Мета, яку ми ставимо перед собою – гарантувати як гідні умови праці, так і економічний захист у разі втрати роботи. Ми прагнемо відійти від радянської спадщини та перейняти кращі міжнародні практики, які зробить український ринок праці привабливим для інвесторів та донорських організацій. Саме тому я вдячна пані Лі за пропозицію надати технічну та експертну підтримку у реформуванні трудового законодавства в Україні", – зазначила міністерка.

Вже зараз США активно підтримують реформування ринку праці в Україні. Цього тижня команда Міністерства економіки України представила проєкт Кодексу законів про працю компаніям-членам Американської торговельної палати в Україні. Крім того, проєкт USAID «РАДА: наступне покоління» надає підтримку у висвітленні реформи.

Також під час зустрічі сторони обговорили програми з навчання та перенавчання українців. За словами Юлії Свириденко, наразі брак кадрів – одне з найгостріших питань для українського бізнесу. Американські партнери й у цьому питанні погодилися підтримати зусилля України. Зокрема, поділитися своїми напрацюваннями та ідеями проєктів, які нині ефективно втілюються у США. Йдеться, зокрема, про програми, що сприятимуть навчанню та працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, молоді, ветеранів. А також програми, які сприятимуть розвитку підприємництва.

Ще однією темою зустрічі стало посилення ролі жінок на ринку праці та подолання гендерного розриву в оплаті праці. В Україні станом на 2021 рік цей показник становив 18,6%. Саме настільки зарплати жінок в середньому менші від зарплат чоловіків на аналогічних посадах.