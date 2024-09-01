У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16
WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16
На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС
Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
ГоловнаСвіт

В Австралії 30 тисяч людей залишилися без світла через негоду

Пошкоджене майно, лінії електропередачі та інфраструктуру.

В Австралії 30 тисяч людей залишилися без світла через негоду
Фото: pixabay

Десятки тисяч людей у південному австралійському штаті Тасманія у неділю залишилися без електроенергії внаслідок шквальних вітрів та сильних дощів.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні вранці близько 30 000 споживачів по всьому штату залишилися без світла", – повідомила державна енергетична компанія Tasnetworks.

Національне метеорологічне агентство країни також повідомилол, що холодний фронт над Тасманією, де мешкає близько 570 тисяч людей, наразу вже відходить. Однак, зливи і грози продовжують створювати ризик виникнення руйнівних поривів вітру.

Міністр із надзвичайних ситуацій Фелікс Елліс заявив, що через негоду було пошкоджене майно, лінії електропередачі та інфраструктуру. Він додав, що на ліквідацію збитків, ймовірно, потрібні будуть значні кошти.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies