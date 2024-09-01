В Австралії 30 тисяч людей залишилися без світла через негоду

Десятки тисяч людей у південному австралійському штаті Тасманія у неділю залишилися без електроенергії внаслідок шквальних вітрів та сильних дощів.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні вранці близько 30 000 споживачів по всьому штату залишилися без світла", – повідомила державна енергетична компанія Tasnetworks.

Національне метеорологічне агентство країни також повідомилол, що холодний фронт над Тасманією, де мешкає близько 570 тисяч людей, наразу вже відходить. Однак, зливи і грози продовжують створювати ризик виникнення руйнівних поривів вітру.

Міністр із надзвичайних ситуацій Фелікс Елліс заявив, що через негоду було пошкоджене майно, лінії електропередачі та інфраструктуру. Він додав, що на ліквідацію збитків, ймовірно, потрібні будуть значні кошти.