Вірменія заморозила участь в ОДКБ, - Пашинян

"Наразі Вірменія не бачить необхідності приймати ще одне рішення щодо ОДКБ, але це може статиь у майбутньому".

Вірменія заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, відповідаючи на питання про можливість виходу Вірменії з організації, повідомляє Armenpress.

"Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на усіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі", – сказав Пашинян, додавши, що це питання може обговорюватися.

Він зазначив, що особисто він поважає усі точки зору, однак влада країни прийняла рішення про заморожування своєї участі в організації.

Пашинян додав, що наразі Вірменія не бачить необхідності приймати ще одне рішення щодо ОДКБ. Однак це не означає, що це не станеться у майбутньому.

Відносини Вірменії з ОДКБ