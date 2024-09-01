Вірменія заморозила участь в ОДКБ, - Пашинян

Вірменія заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, відповідаючи на питання про можливість виходу Вірменії з організації, повідомляє Armenpress.
"Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на усіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі", – сказав Пашинян, додавши, що це питання може обговорюватися.
Він зазначив, що особисто він поважає усі точки зору, однак влада країни прийняла рішення про заморожування своєї участі в організації.
Пашинян додав, що наразі Вірменія не бачить необхідності приймати ще одне рішення щодо ОДКБ. Однак це не означає, що це не станеться у майбутньому.
Відносини Вірменії з ОДКБ
- У 2022 році в Єревані люди мітингували за вихід Вірменії з ОДКБ.
- У червні 2024 року видання Politico повідомило, що Вірменія виходить з ОДКБ, оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.
- 12 червня Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".
- Раніше, в травні, прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян повідомила, що Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності організації.
- ОДКБ - це - військово-політична міжнародна організація, до якої крім Вірменії входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.