Politico: ЄС хоче остаточної мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відновлює зусилля для встановлення тривалого миру між Азербайджаном та Вірменією.
Про це пише POLITICO з посиланням на двох високопоставлених дипломатів.
Вони підтвердили, що колишній прем’єр-міністр Бельгії провів двосторонні зустрічі з лідерами країн на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії на початку липня.
Мішель також написав обом сторонам, закликаючи їх повернутися до столу переговорів і “завершити мирну угоду”, досягнувши прогресу у невирішених питаннях, таких як делімітація кордону.
Однак розчарування в Брюсселі зростає після місяців затримок і дипломатичного тупика, внаслідок якого довгоочікуване перемир’я не відбулося.
Незважаючи на зустрічі з Мішелем, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливості сісти за стіл переговорів.
“Зрештою, обидві сторони мають припинити грати в ігри та укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив усе, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди”, ‒ сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Мішеля.
Загострення ситуації зростає
Зараз напруженість між країнами знову зростає. Минулого тижня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у “вчиненні провокацій” уздовж спільного кордону двох країн і пригрозило “вжити необхідних заходів у відповідь, використовуючи всі наявні в них засоби для цілей самооборони”. "Вірменія вважає ці заяви дезінформацією.
Азербайджан також критикував військову підтримку, яку Єревану надають країни ЄС, такі як Франція, намагаючись створити баланс сил між двома історичними суперниками.
Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 21 вересня минулого року президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією.
- 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування.
- Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни". Опісля вірмени вийшли на протести, оскільки виступали проти делімітації кордону.
- У травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.
- Тим часом прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах.
- Тиждень тому Алієв заявив, що текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений на 80-90%.