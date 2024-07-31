Politico: ЄС хоче остаточної мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією

Раніше у липні обидві сторони провели переговори, про які раніше не повідомлялося.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відновлює зусилля для встановлення тривалого миру між Азербайджаном та Вірменією.

Про це пише POLITICO з посиланням на двох високопоставлених дипломатів.

Вони підтвердили, що колишній прем’єр-міністр Бельгії провів двосторонні зустрічі з лідерами країн на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії на початку липня.

Мішель також написав обом сторонам, закликаючи їх повернутися до столу переговорів і “завершити мирну угоду”, досягнувши прогресу у невирішених питаннях, таких як делімітація кордону.

Однак розчарування в Брюсселі зростає після місяців затримок і дипломатичного тупика, внаслідок якого довгоочікуване перемир’я не відбулося.

Незважаючи на зустрічі з Мішелем, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв не змогли знайти можливості сісти за стіл переговорів.

“Зрештою, обидві сторони мають припинити грати в ігри та укласти угоду, оскільки президент Мішель зробив усе, що в силах ЄС, щоб досягти мирної угоди”, ‒ сказав високопоставлений дипломат ЄС, близький до Мішеля.

Загострення ситуації зростає

Зараз напруженість між країнами знову зростає. Минулого тижня Міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію у “вчиненні провокацій” уздовж спільного кордону двох країн і пригрозило “вжити необхідних заходів у відповідь, використовуючи всі наявні в них засоби для цілей самооборони”. "Вірменія вважає ці заяви дезінформацією.

Азербайджан також критикував військову підтримку, яку Єревану надають країни ЄС, такі як Франція, намагаючись створити баланс сил між двома історичними суперниками.

Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану