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У Індії через зсуви загинули майже 200 людей, ще стільки ж – зникли безвісти

Рятувальні роботи ускладнювалися через ландшафт та погоду. 

У Індії через зсуви загинули майже 200 людей, ще стільки ж – зникли безвісти
Рятувальна операція у Індії
Фото: EPA/UPG

На півдні Індії зсуви, викликані дощами, забрали життя щонайменше 194 людей. Приблизно 180 осіб зникли безвісти, і шанси на їх порятунок є невеликими. 

Про це пише АР.

Мінімум 186 людей отримали поранення. Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість жертв були працівниками чайної ферми.

Рятувальні роботи ускладнювалися через те, що зсуви тримапилися у лісистій, горбистій місцевості. Також рятувальникам заважали дощі. 

Майже 40 тіл знайшли нижче за течією річки Чаліяр, їх віднесло приблизно за 30 кілометрів від місця зсувів. 

Наслідки зсувів у Індії
Фото: EPA/UPG
Наслідки зсувів у Індії

Потоки бруду та води прокотилися через чайні плантації  та села в горбистих районах у вівторок уранці. Вони зрівняли іх землею будинки та зруйнували мости, а рятувальникам довелося витягувати людей, які застрягли під брудом та уламками.

Понад 5500 людей вдалося врятувати. До роботи залучали близько 1100 рятувальників, також працювали гелікоптери т важка техніка. 

Понад 8300 людей перемістили до 82 державних таборів, їх забезпечують всім необхідним. 

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