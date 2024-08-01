У Індії через зсуви загинули майже 200 людей, ще стільки ж – зникли безвісти

Рятувальні роботи ускладнювалися через ландшафт та погоду.

На півдні Індії зсуви, викликані дощами, забрали життя щонайменше 194 людей. Приблизно 180 осіб зникли безвісти, і шанси на їх порятунок є невеликими.

Про це пише АР.

Мінімум 186 людей отримали поранення. Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість жертв були працівниками чайної ферми.

Рятувальні роботи ускладнювалися через те, що зсуви тримапилися у лісистій, горбистій місцевості. Також рятувальникам заважали дощі.

Майже 40 тіл знайшли нижче за течією річки Чаліяр, їх віднесло приблизно за 30 кілометрів від місця зсувів.

Фото: EPA/UPG Наслідки зсувів у Індії

Потоки бруду та води прокотилися через чайні плантації та села в горбистих районах у вівторок уранці. Вони зрівняли іх землею будинки та зруйнували мости, а рятувальникам довелося витягувати людей, які застрягли під брудом та уламками.

Понад 5500 людей вдалося врятувати. До роботи залучали близько 1100 рятувальників, також працювали гелікоптери т важка техніка.

Понад 8300 людей перемістили до 82 державних таборів, їх забезпечують всім необхідним.