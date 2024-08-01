У Індії через зсуви загинули майже 200 людей, ще стільки ж – зникли безвісти

На півдні Індії зсуви, викликані дощами, забрали життя щонайменше 194 людей. Приблизно 180 осіб зникли безвісти, і шанси на їх порятунок є невеликими.
Про це пише АР.
Мінімум 186 людей отримали поранення. Місцеві ЗМІ повідомили, що більшість жертв були працівниками чайної ферми.
Рятувальні роботи ускладнювалися через те, що зсуви тримапилися у лісистій, горбистій місцевості. Також рятувальникам заважали дощі.
Майже 40 тіл знайшли нижче за течією річки Чаліяр, їх віднесло приблизно за 30 кілометрів від місця зсувів.
Потоки бруду та води прокотилися через чайні плантації та села в горбистих районах у вівторок уранці. Вони зрівняли іх землею будинки та зруйнували мости, а рятувальникам довелося витягувати людей, які застрягли під брудом та уламками.
Понад 5500 людей вдалося врятувати. До роботи залучали близько 1100 рятувальників, також працювали гелікоптери т важка техніка.
Понад 8300 людей перемістили до 82 державних таборів, їх забезпечують всім необхідним.