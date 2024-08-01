Організатори терактів 11 вересня погодилися на визнання провини

Троє членів "Аль-Каїди" хочуть, щоб смертну кару їм замінили на довічне ув'язнення.

Троє звинувачених в організації терактів 11 вересня, яких утримують у в'язниці Гуантанамо, згодні визнати себе винними у вбивстві 2976 людей.

Як зазначає Reuters, член "Аль-Каїди" Халід-Шейх Мохаммед та двоє його поплічників, що перебувають за ґратами з 2003 року, наступного тижня постануть перед судом, де погодяться з усіма пунктами звинувачень на їхню адресу. В обмін на зізнання рішення про смертну кару для них буде замінено на довічне ув'язнення.

Мохаммед вважається головним архітектором атак на башти-близнюки Всесвітнього торгового центру та будівлю Пентагону у 2001 році, що стали найкривавішим та наймасовішим терактом в історії людства.

Угоду терористів зі слідством, завдяки якій вони уникнуть страти, за інформацією ЗМІ, було погоджено високопоставленими чиновниками у міністерстві оборони США.