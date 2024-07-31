Литва назвала Угорщині невикористані способи обмежити в'їзд росіянам і білорусам у Шенгенську зону

Наприклад, можна проводити консультації з Будапештом щодо кожної людини, що прибуває, і таким чином обтяжити Угорщину бюрократичною тяганиною.

Країни-члени Євросоюзу мають невикористані способи обмежити в'їзд громадянам Росії та Білорусі у Шенгенську зону.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, реагуючи на рішення Угорщини, передає LRT.

Міністр сказав, що після звернення до Єврокомісії наступним кроком може бути "пошук регіонального рішення, що ми й раніше робили".

"Є можливості. Наприклад, я поки що кажу лише теоретично, країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але по кожному з них відбуватиметься консультація з іншими державами-членами", - пояснив Ландсбергіс.

Такий крок дуже обмежить іншу сторону і обтяжить її бюрократичними процедурами. "Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила", - додав глава МЗС Литви.