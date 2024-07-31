Під завалами в Бейруті виявили тіло лідера "Хезболли"

У Лівані заявили ще про загиблих і десятки поранених.

Після атаки армії Ізраїлю 30 липня на Бейрут (Ліван) після удару під завалами знайшли тіло лідера терористичного угрупування "Хезболла" Фуада Шукра, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Sky News Arabia.

Цю інформацію виданню підтвердили анонімні джерела.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що після ізраїльської атаки загинули також щонайменше двоє дітей і жінка, ще 74 людини поранені.