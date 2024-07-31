Під завалами в Бейруті виявили тіло лідера "Хезболли"

Після атаки армії Ізраїлю 30 липня на Бейрут (Ліван) після удару під завалами знайшли тіло лідера терористичного угрупування "Хезболла" Фуада Шукра, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Sky News Arabia.
Цю інформацію виданню підтвердили анонімні джерела.
Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що після ізраїльської атаки загинули також щонайменше двоє дітей і жінка, ще 74 людини поранені.
- Напередодні ізраїльські військові заявили, що вони здійснили цілеспрямований удар у Бейруті по командиру "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за удар на Голанських висотах.
- Згодом державне національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльський удар був націлений на територію біля ради Шури "Хезболли" в столичному районі Харет-Хрейк.
- Міністр оборони США Ллойд Остін тим часом запевнив, що Сполучені Штати прагнуть охолодити зростаючу регіональну напруженість, але залишаються непохитними у своєму захисті Ізраїлю у разі нападу.