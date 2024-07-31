ВВС: понад 50 поліцейських поранені через заворушення у британському Саутпорті

У британському місті Саутпорт, де нещодавно через напад на танцювальний клуб загинуло троє дівчаток, через заворушення поранено понад 50 поліцейських.

Про це пише ВВС.

Заворушення спалахнули в графстві Мерсісайд через кілька годин після вечора вшанування пам'яті жертв. Заворушення почалися біля мечеті, під час яких поліцейських закидали цеглою та підпалили поліцейський фургон.

Згодом місцева поліція повідомила, що кількість постраждалих поліцейських зросла до понад 50. Медики повідомили, що 27 офіцерів були доставлені в лікарню, а 12 отримали медичну допомогу на місці.

Поліція заявила, що тих, хто стоїть за насильством, розпалили публікації в соціальних мережах, у яких йшлося про причетність ісламських терористів до нападу на дітей.

Однак, за інформацією, 17-річний хлопець, який був заарештований за підозрою у нападі, не має зв'язків із ісламськими терористами.

Через заворушення поліції надали додаткові повноваження зупиняти та обшукувати людей на вулицях, а також направляти людей із "антисоцільною поведінкою" подалі від місць заворушень.

За словами місцевого депутата, у заворушеннях, через які постраждали десятки поліцейських, винні "головорізи", які приїхали в Саутпорт, щоб використати смерть трьох дітей "у своїх політичних цілях".