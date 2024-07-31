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У Литві через негоду десятки тисяч користувачів залишаться без світла на тиждень. Є загибла

Для відновленням енергопостачання залучають допомогу інших країн.

У Литві через негоду десятки тисяч користувачів залишаться без світла на тиждень. Є загибла
Фото: lrt.lt

У Литві шторм залишив без електрики близько 300 тисяч користувачів, частину яких уже підключено, але десятки тисяч залишаться без світла до суботи.

Про це пише LRT.

Сильний шторм зійшов на країну у вихідні та на початку тижня, викорчовуючи дерева. У Вільнюсі загинула 50-річна жінка.

Як повідомив оператор енергомереж (ESO), над відновленням енергопостачання працюють 240 бригад та 1000 фахівців-енергетиків.

Користувачі, чиє підключення затримується, можуть претендувати на компенсацію.

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Для відновлення електропостачання залучено допомогу з Латвії.

Пожежники продовжують ліквідувати наслідки сильної бурі. За день було зареєстровано 108 виїздів, під час яких вони прибирали дерева, що впали на дороги, лінії електропередач та інші місця.

Фото: lrt.lt

Фото: lrt.lt

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